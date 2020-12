L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento di Neymar.

Domenica è uscito in barella e in lacrime dopo il duro fallo subito negli ultimi istanti delle partita persa contro il Lione. Se l’è cavata con una distorsione, meno grave del previsto: starà fuori per un paio di settimane.





In Francia c’è chi sostiene che gli infortuni se li cerchi, accusato di provocare gli altri calciatori con le sue giocate.