L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla rottura totale fra il Papu Gomez e l’Atalanta.

Prima è rimasto spiazzato, poi si è sentito scaricato. Gomez ha accettato il rischio di autoeliminarsi e ha fatto un favore a Gasperini. Bisognerà capire se l’uscita social del calciatore comporterà decisioni diverse da parte della società.





Ora starà ai suoi procuratori trovare un’offerta che sia anche soluzione: in grado di soddisfare il loro assistito, ma pure un club che storicamente non “regala” i suoi giocatori contrattualizzati. Inter, Milan e Roma hanno già dato una sbirciatina e Parigi l’argentino Di Maria spinge per l’arrivo del Papu al PSG.