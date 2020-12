L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:

«C’è qualcosa da rivedere: bene i primi 20′, poi ci siamo abbassati troppo e pensato che la partita fosse semplice. Ogni tanto la squadra si spezza troppo e fa ripartire l’avversario con eccessiva facilità».





Il recupero graduale di calciatori importanti rimasti colpiti dal Covid è uno dei passaggi chiave per trovare una quadratura definitiva. Ma fra le ipotesi resta anche un ritocco del modulo, con un centrocampista in più e il passaggio al 4-3-3, magari solo in alcuni frangenti di partita. Il decimo posto non soddisfa nessuno, neppure all’interno della società.