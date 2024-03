Gazzetta dello Sport: “Monza ceduto. Oriental Capital in sella a maggio paga 100 milioni”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla cessione del Monza a Oriental Capital.

L’operazione che porterà all’ingresso di Orienta Capital Partners come socio di maggioranza del Monza si chiuderà a maggio. I dettagli da limare e la due diligence da ultimare sono tra i discorsi che vengono affrontati in queste settimane. Insieme con la valutazione di quel 60% (anche qualcosa di più) che Fininvest cederà ai nuovi investitori. Ma quanto vale questo Monza?

Investimenti Domanda che non ha una risposta precisa, ma alla quale si può rispondere ricordando ciò che Silvio Berlusconi, i suoi figli e Adriano Galliani (che ieri ha pranzato con la squadra come fa abitualmente una volta a settimana) hanno fatto dal settembre 2018 a oggi. Fininvest ha investito circa 200 milioni di euro in quasi sei anni. Ai quasi 3 milioni per l’acquisizione dalla vecchia proprietà sono seguiti altri 190 (167 sicuri perché risultano versati in conto capitale al marzo 2023) e più tra gestione della società, strutture (30 milioni tra stadio, centro sportivo e altro) e calciomercato.

Questi 200 milioni sono stati spesi da Fininvest, ma non è il valore del club sul mercato finanziario. Questo valore si esprime attraverso un multiplo da applicare al numero dei ricavi. Con l’ultimo bilancio non ancora chiuso, si può viaggiare su stime quindi. Il Monza ha raccolto circa 15 milioni dalla parte commerciale (gli sponsor), 40 complessivamente dei diritti tv e 5 dal botteghino. Si arriva così intorno ai 60 milioni che andrebbero moltiplicati per 2 o 2,5, quel valore di cui sopra che varia a seconda dei club.