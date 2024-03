Milano trema, l’infortunio è più grave del previsto: ‘Sarò out per diverso tempo’ | Campionato compromesso

Il calciatore ha annunciato in prima persona di dover rimanere ai box per un ko non di lieve entità, vedendosi così costretto a rinunciare a dover partecipare ai prossimi impegni.

La stagione è ormai entrata nella fase più calda, dove vengono decisi quali risultati potranno essere raggiunti dalle squadre e quali invece no.

Per questo motivo gli allenatori hanno assoluto bisogno di poter contare su tutti gli uomini possibili, in modo da avere diverse soluzioni nel proprio arco.

Ciò però non sarà possibile purtroppo per il tecnico dei milanesi, che deve rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori a causa di un infortunio che si è rivelato parecchio importante e lo costringerà a rimanere ai box per diverso tempo.

Dura assenza per il club milanese

Nelle scorse ore Alex Jimenez, giovane terzino spagnolo del Milan Primavera, ha riportato un infortunio al quadricipite che si è rivelato più serio del previsto, tanto che costringerà il 18enne a saltare le prossime uscite dei pari età. Non è da escludere anzi che il ragazzo abbia già finito la stagione con largo anticipo a causa di questo problema. A conferma di ciò poi sono arrivate anche le sue stesse parole, in cui si è detto triste soprattutto per una ragione.

Nel pomeriggio di mercoledì infatti si sono giocati i quarti di finale di Youth League tra il Milan e il Real Madrid, squadra che lo ha cresciuto, e il giocatore ha espresso la sua amarezza per non poter prendere parte alla sfida. Di seguito le parole scritte su un post di Instagram. ”Con il cuore spezzato perché oggi non potrò giocare una delle partite che mi ha fatto più entusiasmare nella mia carriera sportiva, in cui si affrontano le due società della mia vita. A causa di un infortunio, sarò lontano per diverse settimane dal campo di gioco”.

Passato e futuro tra Milan e Real per Jimenez

Il classe 2005 è stato preso in prestito la scorsa estate proprio dal Real Madrid. Il club milanese su di lui può beneficiare di un diritto di riscatto di 5 milioni di euro.

I Blancos tuttavia si sono riservati una recompra valida fino al 2026 a cifre di cui non siamo a conoscenza. Vedremo dunque nei prossimi mesi quale sarà il suo futuro, anche se al momento l’amarezza più grande per Jimenez è quella aver saltato la gara contro la sua quasi ex squadra.