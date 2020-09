L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro di Messi. Il fuoriclasse argentino sarebbe disposto a non esercitare quella clausola risolutiva che gli consentirebbe di andarsene a costo zero a patto che il Barcellona accetti di cederlo ad un prezzo e a condizioni accessibili. Il presidente Bartomeu è pronto ad offrirgli un rinnovo biennale. Difficile che l’eventuale proposta convinca la Pulce. Si è sparsa la voce che, qualora fosse costretto a restare a Barcellona, Messi sarebbe persino disposto a fermarsi per un anno, rifiutandosi di giocare in attesa della naturale scadenza del contratto.