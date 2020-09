L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sui tre gironi di Lega Pro. Servirà un provvedimento ad hoc del Consiglio federale, se non dello stesso presidente Gravina, per definire gli organici della nuova Lega Pro.

La scelta è stata fatta con netti tagli geografici che porteranno a qualche scelta dolorosa. Per esempio non ci sarà il derby tra Perugia e Ternana: una andrà nel girone B (con l’Arezzo), l’altra resta nel C. Tra le novità anche il ritorno del Piacenza nel girone A e la presenza di grandissime piazze in un girone C più interessante che mai.