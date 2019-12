L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla delle ultime sette gare del Palermo che hanno messo a nudo i limiti mentali e strutturali, anche a causa di infortuni e squalifiche, che hanno pregiudicato qualche prestazione. La perdita di Santana – si legge – è stato il colpo di grazia, ma c’erano già delle crepe nel meccanismo di Pergolizzi. L’organico ha certificato carenze, è emerso che su 27 giocatori sono realmente 14-15 gli elementi in grado di affrontare la categoria. Il Savoia si è già rinforzato e poi per il Palermo essere l’unica squadra in tv ha i suoi pro e i suoi contro visto che tutti possono studiare i rosanero. Nelle ultime sette, l’attacco di Pergolizzi ha segnato soltanto 4 gol. Bisogna fare attente riflessioni – conclude il quotidiano -.