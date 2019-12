L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di “frenata” del Palermo, che ha chiuso in picchiata un girone dominato fin qui. I rosanero – si legge – hanno pagato dazio proprio nel momento in cui doveva esserci un atto di forza: la sfida contro il Savoia. Poi ko contro l’Acireale, sempre in casa, e ancora un pareggio contro il Troina. Undici punti in sette partite, considerate le prime giornata di campionato, è un dato che stride. Dalla sfida contro il Palermo, il Savoia ha totalizzato 21 punti che hanno permesso di accorciare il gap dai rosanero da tredici a tre punti.