L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul “trasloco” del Catania a Lentini.

Tutto per permettere la manutenzione del prato, compromesso per la pioggia caduta prima e durante il match di Coppa Italia col Notaresco. Le prossime tre gare interne si disputeranno al Sicula Trasporti Stadium. Servirà un esborso notevole per sistemare il manto del Massimino: una spesa di 30 mila euro subito e la manutenzione di 5 mila euro al mese. «Il Catania mi ha chiesto ospitalità, lo stadio è curato nei minimi dettagli, ha tutti i criteri richiesti dalla Lega per ospitare le gare ufficiali del campionato di Serie C» spiega l’ex patron della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi.

Nella giornata di ieri, la Sigi ha provveduto ad onorare scadenze con Irap e altri enti, pagando tasse e gli stipendi pregressi a tesserati e calciatori per un totale di 825 mila euro di esborso.