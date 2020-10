L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul passaggio di proprietà del Trapani.

Oggi è il giorno decisivo per far tornare la società ai trapanesi. L’avvocato Castelli spiega: «Alcuni aspetti tecnici non era possibile acquisirli già martedì sera, perciò non si è perfezionato tutto. Abbiamo avuto, comunque, la disponibilità da parte di Pellino a cedere ad un euro la società. Ci sono altri passi da fare poiché la precedente società, la Alivision, deve partecipare pure a questa definizione con il rilascio di liberatorie».

Il nodo è al fideiussione di 800 mila euro relativa allo scorso campionato «Ha validità fino al 31 ottobre, entro il quale occorre fare i pagamenti per svincolarla. Quella al 30 settembre, invece, è una scadenza federale». Sembra che la FIGC abbia chiesto una fideiussione di 530 mila euro senza la quale il Trapani non potrebbe domenica giocare a Catanzaro.