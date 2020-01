Il Catania continua a perdere pezzi per via della situazione di grave crisi che attanaglia le casse rossoblu. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, con Francesco Lodi che ormai si può definire un ex giocatore rossoazzurro. Intanto il percorso della cordata d’imprenditori va avanti. Ieri la società Meridi che detiene il 5% del Catania ha chiesto al Tribunale l’amministrazione straordinaria, la decisione arriverà entro una settimana, con i 500 dipendenti del gruppo Fortè che rimangono col fiato sospeso. Per quanto riguarda il calciomercato, ieri il centrocampista Vicente si è allenato con i nuovi compagni, mentre il capitano del Catania, Francesco Lodi, ha dato l’addio, il centrocampista giocherà nella Triestina. Un addio amaro dato che il giocatore si è lasciato andare a uno sfogo sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Ho lasciato la Serie A per il Catania, credevo in un progetto che purtroppo non è andato a buon fine. Amo questa terra e questa città. Mi sento ancora un giocatore, forse meritavo altri trattamenti. Avrei voluto chiudere la mia carriera qui. Mi dispiace per la situazione venutasi a creare, ma vi garantisco che non dipende da scelte mie». Altri movimenti, Fornito ceduto al Rende, Catania e Sicula Leonzio avevano intavolato una trattativa per uno scambio. Marchese in bianconero in cambio del difensore Sabatino, stesso ruolo del rossazzurro. Ma la Sicula per ora dice no. Sull’arrivo della punta Tulli, il Catania lavora sottotraccia, ancora in piedi i discorsi con il Padova che sarebbe interessato all’attaccante Di Piazza. Il laterale Pinto alla Reggina? Discorso forse rinviato a oggi.