Rivoluzione in casa Trapani dove 4 membri su 6 del Cda si sono dimessi, di conseguenza cambia l’intero Cda con Luca Nember, ds della società e Giorgio Heller che sono stati gli unici a non passare la mano. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione”. «Una operazione di basso livello»: così definisce il presidente Giorgio Heller il terremoto ai vertici del Trapani. Ieri si sono dimessi 4 componenti del C .d.A: Paolo Giuliano, Luigi Foffo, Monica Pretti e Carlo Maria Medaglia,mentre non si sono dimessi Heller e Luca Nember, il secondo anche d.s. della società. Venendo meno 4 membri su 6 il C.d.A. decade. L ’assemblea dovrà nominare un nuovo C.d.A. che prevede l’ingresso del presidente della Camera di Commercio Pino Pace, che prenderà il posto di Heller come presidente del club granata, e l’editore di Telesud3 Marino. Il presidente Heller di certo non l’ha presa bene, queste le sue parole: «Evidentemente in sede di C.d.A. non ci si è voluti confrontare con i temi che avevo posto all’ordine del giorno della riunione. Viene così attuato quel processo di disgregazione del C.d.A. voluto da Fabio Petroni. Non avendo ricevuto le mie dimissioni pare abbia trovato questo escamotage per raggiungere il suo obiettivo. Venerdì sarò a Trapani per salutare la tifoseria e informarla di quanto accaduto». È chiaro come i rapporti tra Heller e il patron Petroni siano ad uno stato di rottura insanabile.