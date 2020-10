L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla vicina estromissione del Trapani dalla Serie C. Gli ultimi tentativi sono naufragati quando è andato a vuoto l’estremo tentativo del comitato di tifosi per l’acquisto del 100% delle quote. Di Donato, quindi, ha rescisso il proprio contratto col club. Lo segue Felice Evacuo, che ha accettato l’offerta del Catanzaro.