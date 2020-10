L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo. La Lega Pro ha deciso di rinviare la sfida contro il Potenza a data da destinarsi. Adesso si pensa al turno infrasettimanale, che vedrà i rosanero affrontare la Ternana.

Boscaglia potrebbe recuperare Doda, Accardi e Santana e magari ritrovarsi un ulteriore rinforzo dopo lo stop del mercato di domani. «Rinforzi dal mercato? Sì – commenta in modo perentorio Boscaglia -. Dico sì e basta, perché penso che più chiaro di così non possa essere». Il confronto con Sagramola e Castagnini è stato molto serrato, in realtà si discute anche di un altro attaccante. «Per vedere il vero Palermo bisogna aspettare ancora un po’, non c’è niente da fare – ammette -. Noi stiamo facendo le valutazioni che avremmo dovuto fare un mese e mezzo fa, la verità è questa. Stiamo conoscendo i nostri giocatori, stiamo capendo come si integrano tra loro. È una conoscenza continua che avviene durante la settimana, ma soprattutto durante la partita. Dobbiamo essere bravi a non perdere terreno, ma saremmo stupidi a dire che vedremo presto il vero Palermo. La condizione la dà la partita, abbiamo bisogno che la squadra si integri bene. Ci sono ancora giocatori fuori condizione e infortunati, dobbiamo essere migliore bravi a far sì che la nostra diventi una squadra, nel giro di poco tempo, il più presto possibile. Ci stiamo lavorando, c’è tanto impegno da parte di tutti, ma oggettivamente non è semplice e bisogna aspettare. Ad oggi abbiamo fatto solo una partita».