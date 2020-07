L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della costruzione del nuovo Palermo che dovrà affrontare la C. Lo zoccolo duro sarà composta da Pelagotti in porta (il cui secondo dovrebbe essere Fallani), Lancini, Crivello e Accardi centrali, Doda terzino destro. Manca un terzino sinistro, anche due volendo, a meno che non si decida di spostare Crivello riportandolo al suo ruolo originario quando sarà necessario, cioè lo richiederà l’avversario o l’emergenze di un torneo duro come la C. In difesa serve un centrale e un’alternativa a Doda.