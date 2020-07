L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della costruzione del nuovo Palermo. A centrocampo al momento le uniche due certezze sono Martin e Martinelli, il resto è storia da scrivere – si legge -. Se sarà 4-3-3 occorrerà un altro elemento per completare la mediana e poi le alternative per ognuno dei ragazzi. L’ultima volta in C dei rosanero, 19 anni fa, c’era uno del calibro di Cappioli: come prevedibile fece la differenza con 15 gol per il salto in B.