L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento di Michele Emmausso, attaccante del Catania:

«In questo inizio di stagione non ho mai segnato e mi spiace. Ci sono andato vicino nelle ultime due gare. Che cosa è successo? Questioni di coincidenze. No, non mi abbatto, ho un carattere forte e so di poter far bene con una società importante come il Catania. Arriverà il momento quanto meno uno se l’aspetta».







«Se dovessi segnare contro la Vibonese non esulterei. Dentro di me rispetto il presidente Caffo e la società che mi ha fatto sentire importante nella stagione scorsa.

Ma, come capita spesso nel calcio, a volte ci si incontra da avversari. E io lotterò con tutte le mie forze per aiutare il Catania a vincere perché stiamo lavorando bene e al momento della gara bisogna raccogliere quel che si è seminato».