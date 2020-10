L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma su Catania-Vibonese, il derby del presidente Pippo Caffo.

Ma si tratta di una partita speciale anche per Vincenzo Plescia, nuovo bomber dei calabresi. Palermitano di Villafrati, cresciuto nel settore giovanile rosanero, sogna di far gol al Catania:





«Per me questo – dichiara Plescia – è come un derby e non può essere altrimenti visto che ho trascorso dieci anni nel settore giovanile del Palermo (dai pulcini fino alla Primavera) e mi sento i colori rosanero tatuati sul corpo. Spero di segnare per fare felici i tifosi della Vibonese e pure i palermitani».