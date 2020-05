L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si è soffermata sul Consiglio Federale di domani e sullo stop in Serie D ma non in B e C. In merito proprio al Consiglio di domani, con ogni probabilità Gravina non affronterà il tema dei piani B (play-off e playout) e C (criteri per le decisioni da prendere in caso di sospensione definitiva).

Nel frattempo la Lega Pro chiede di dichiarare chiusa la stagione di C e di ufficializzare le squadre promosse in B, mentre la Serie B chiede riforme B. Il presidente di lega, Mauro Balata, è tornata a chiedere «a chi guida il movimento di mettere mano a quelle riforme necessarie per tenere in sicurezza il sistema e per questo non più rimandabili». Balata promette la disponibilità della Lega B «a intraprendere questo profondo percorso di rinnovamento» e «auspica un’iniziativa forte della Federazione». E applaude la decisione della LND e del suo presidente Cosimo Sibilia «di attivarsi da subito in questa direzione».

Inoltre, il Consiglio Federale di domani dovrebbe invece procedere allo stop definitivo dei tornei dilettantistici.