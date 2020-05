L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulla situazione interna del Catania. I rappresentati della cordata interessata all’acquisto della società, Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara, hanno ribadito più volte le reali intenzioni del comitato che da mesi tenta la scalata al club. Rimane però davvero poco tempo da qui al 25, giorno dell’udienza in Tribunale per decidere il destino del Catania, con il fallimento dietro l’angolo.

Nella giornata di domani, i potenziali acquirenti si costituiranno in Spa dialogando con mezzi teoricamente validi con l’attuale proprietà per mantenere il titolo sportivo. Oggi, invece, Pellegrino sarà a colloquio con il sindaco Salvo Pogliese per questioni legate alla gestione di rilancio.