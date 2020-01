L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative relative alla cessione del Catania. Il «campo» principale in ogni caso, restano le scrivanie dello studio legale Castelli e commercialista Paladino. Entro oggi il comitato promotore per l’acquisizione del Catania, attraverso il commercialista Antonio Paladino, invierà la pec richiesta da Finaria, con le credenziali ed i documenti integrativi dei 16 imprenditori, non tutti catanesi, in modo da accelerare l’avvio delle operazioni per l’eventuale accordo e passaggio. «Aspettiamo gli ultimi documenti d alle banche dei singoli imprenditori, poiché ci sono istituti di credito che si prendono qualche giorno in più per rilasciare i documenti necessari –dichiara il commercialista Antonio Paladino– per conto nostro siamo già pronti con la lettera da inviare alla Finaria». I debiti potrebbero ostacolare il percorso di rilancio societario. Nell’ipotesi che i conti non rispecchino le evidenze di bilancio, saranno gli stessi imprenditori a decidere se andare avanti.