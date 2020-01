L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” analizza le trattative del giorno in Serie B. Il Frosinone accoglie Tabanelli per puntare alla Serie A. Arrivata anche la firma di D’Elia dall’Ascoli e i ciociari mettono gli occhi su bomber Coda, obiettivo anche del Monza. In coda, si muove con decisione il Livorno: domani incontro con il procuratore dell’attaccante Matri. Intanto Spinelli incontra Ciuffarella che potrebbe rilevare il 40% del club. Il Cosenza mette le mani su Omeonga del Genoa. Il Cittadella preleva dalla Feralpisalò l’attaccante Stanco. La Cremonese ha chiuso per Gaetano, in prestito dal Napoli. L’Ascoli è avanti sul Pordenone per Ranieri. La Juve ha detto no al Pescara per Mota Carvalho, che resta a Torino.