L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di caos in casa Perugia. Alla fine, alla guida della squadra è tornato Massimo Oddo.

In tre giorni è però successo – scrive il quotidiano -, ciò che il presidente Santopadre non avrebbe immaginato potesse accadere e dopo un lungo colloquio con lo stesso allenatore e con la squadra ha scelto di andare avanti senza ulteriori scossoni. Si voleva il ritorno di, Serse Cosmi. Ma l’ipotesi non ha avuto seguito per il rischio di incompatibilità nello spogliatoio, ci si è guardati in giro e la prima idea è stata Stefano Colantuono, che (dopo il mancato accordo quando era stato contattato a gennaio) ha declinato anche di fronte a un contratto per la prossima stagione. E non ha avuto seguito nemmeno l’idea Delio Rossi. Sembrava fatta con Walter Alfredo Novellino, ma non si è voluto prendere il rischio di un contratto per dieci giorni.