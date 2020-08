L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla nuova Roma. Dan Friedkin è il nuovo proprietario della Roma, con un accordo che prevede l’acquisizione dell’86,6% del pacchetto azionario (il 3,3% come partecipazione diretta in As Roma Spv e l’83,3% tramite la controllante Neep Roma Holding) ed un prezzo di ogni singola azione di 0,1165. «Noi del Friedkin Group siamo felici di aver fatto i passi necessari per diventare parte di questa città e club iconici – ha detto Dan – Non vediamo l’ora di immergerci nella famiglia della Roma».

Per il ruolo di DS si sogna Paratici e si pensa ai ritorni di Pradè e Burdisso. Finirà anche l’era giallorossa di Baldini. A guidare il club sarà Ryan Friedkin come presidente.

Friedkin è il 504° uomo più ricco al mondo. Ricchezza trovata grazie alla Gulf States Toyota, esclusivista a livello di distribuzione e ricambi del marchio giapponese in 5 stati americani. Imperative Entertainment è lo studio di produzione con sede a Santa Monica che produce film, documentari e programmi tv. Legendary Expeditions è invece la società che offre safari di lusso in Tanzania.