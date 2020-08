L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Foggia. A breve si potrebbe chiudere la guerra tra i soci proprietari della maggioranza delle quote del club rossonero. Maria Assunta Pintus ha deciso di accogliere l’appello del sindaco Landella per la cessione del pacchetto azionario. Il presidente Roberto Felleca ha dato mandato al proprio legale di chiudere in poche ore la vicenda e l’avvocato Edoardo Brillante ha formalizzato una proposta per l’acquisizione delle quote per un importo pari a 382 mila euro «Sono pronto in poche ore a fare i bonifici per chiudere la vicenda -dichiara Felleca-. Ho appreso la notizia dai comunicati, ho chiesto ai miei legali di accelerare per una chiusura favorevole». La fumata bianca è prevista entro questa sera, così il Foggia si prepara in vista di un possibile ripescaggio in Serie C.