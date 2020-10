L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul rischio catastrofe in Ligue 1. Il gruppo MediaPro, che due anni fa bruciò la concorrenza di Canal+ e della qatariota BeInSports, chiede di rinegoziare al ribasso l’accordo principale da 780 milioni, minacciando di non pagare neppure la seconda rata da 172 milioni. I club sono in panico

L’agenzia di rating Moody’s a fine aprile ha scalato MediaPro da B1 a B3, come «prossima al rischio sostanziale di non poter rispettare gli impegni se non in condizioni economiche favorevoli».





La Lfp, guidata dal neo presidente Vincent Labrune, ha rifiutato di accordare un rinvio della seconda tranche da 172 milioni, prevista per il 5 ottobre, ma sta sondando le banche per un nuovo prestito.