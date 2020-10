“L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’ipotesi centro sportivo del Palermo. Anche un allenatore come Boscaglia sostiene che un impianto di proprietà porta dai 5 agli 8 punti in classifica nel corso di una stagione. Uno degli attuali problemi del Palermo è la situazione dei campi di allenamento. Il cambio frequente di superficie tra il “Barbera” e il Pasqualino” è sospettato di aver inciso nella serie di infortuni. Intanto il Palermo si è reso conto che il campo di Carini va sistemato e ha deciso di intervenire a sue spese (circa 15.000 euro) per rendere più elastico il fondo sintetico. Verrà realizzata una tensotruttura in cui verranno spostate le attrezzature da palestra rilevate dal vecchio Palermo e ferme al campo di Boccadifalco.