L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento di Roberto Floriano, attaccante del Palermo che in passato ha vestito la maglia del Foggia.

Non può essere una partita qualunque e certe stagioni non si possono dimenticare. Nel 2017-2018 decise in qualche modo il destino del Palermo: siglò una rete allo scadere contro il Frosinone e condannò i ciociari ai playoff favorendo la promozione del Parma.





Adesso, però, dovrà trascinare i rosanero con la sua imprevedibilità. Il Covid lo ha frenato, ma non ha cancellato le sue doti.