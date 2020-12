L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla sfida fra Foggia e Palermo.

Boscaglia dovrà rinunciare ad Almici, che sarà out per almeno 2 mesi. Scongiurato, però, il timore di danni al crociato, così come il rischio dell’intervento chirurgico.





Oggi il candidato per sostituirlo è Accardi, che verrà preferito a Doda. La squadra rosanero dovrà dare un segnale di crescita.