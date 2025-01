Gazzetta dello Sport: “Ex Palermo, frattura per Tutino”

La stagione della Sampdoria si complica ulteriormente con il grave infortunio di Gennaro Tutino, che potrebbe aver chiuso in anticipo il suo campionato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli esami effettuati ieri mattina a Genova hanno confermato la frattura del malleolo mediale della tibia sinistra, riportata venerdì sera contro il Cesena al Ferraris.

Tempi di recupero lunghi

Si valuta ancora l’eventualità di un intervento chirurgico, ma i tempi di recupero sono stimati in circa ottanta giorni, con un possibile rientro solo a fine marzo, giusto in tempo per le ultime partite della stagione. Una tegola pesantissima per una squadra già in difficoltà, che dal 1° febbraio sarà comunque obbligata a riscattare il cartellino di Tutino dal Cosenza per una cifra fissata a 2,5 milioni di euro.

Focus sul mercato

Con l’assenza prolungata di Tutino, diventa ancora più importante l’apporto di M’Baye Niang, già al debutto nell’anticipo contro il Cesena. Intanto, il presidente Manfredi ha escluso un reintegro di Borini, giocatore considerato fuori dal progetto tecnico blucerchiato.

La priorità del mercato, però, si sposta ora sulla necessità di un difensore centrale per arginare le evidenti lacune difensive emerse nell’ultima gara. Manfredi e il ds Accardi sono al lavoro per trovare rapidamente il profilo giusto, consapevoli che la Samp deve rinforzarsi per scongiurare l’incubo retrocessione.

La crisi tecnica e il futuro di Semplici

Sul fronte tecnico, il presidente Manfredi ha rinnovato pubblicamente la fiducia a Leonardo Semplici, il terzo allenatore di questa tormentata stagione. Tuttavia, la situazione resta sotto stretta osservazione, poiché la crisi della squadra sembra senza fine e il gruppo appare a tratti rassegnato.

Una stagione da dimenticare

Con soli 3 punti raccolti nelle ultime cinque partite, la Samp si trova in una posizione delicatissima. Il futuro passa dalle mosse del mercato invernale e dalla capacità di ritrovare compattezza in un momento in cui tutto sembra remare contro i blucerchiati.