Binda: “Palermo cerca conferme. Prepariamoci a una domenica di lusso, il punto di giornata in Serie B”

Prepariamoci a una domenica di grande calcio in Serie B, con le prime tre della classifica impegnate in partite cruciali e il Palermo chiamato a confermare i segnali di crescita ospitando la rivelazione Juve Stabia, reduce da un importante pareggio contro lo Spezia. Come sottolineato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la giornata promette emozioni e scontri decisivi per i destini delle squadre in testa e in coda.

Sassuolo-Südtirol: occasione da non fallire

Il Sassuolo, capolista del campionato, ospita un Südtirol decimato dagli infortuni. Per Fabio Grosso questa è l’occasione ideale per allungare la striscia positiva e blindare il primo posto, sfruttando un avversario in difficoltà. Una vittoria permetterebbe ai neroverdi di consolidare ulteriormente il primato, aumentando il distacco sulle inseguitrici.

Pisa-Catanzaro: una trasferta insidiosa per Inzaghi

Il Pisa, secondo in classifica, è atteso da una trasferta complicata sul campo del Catanzaro, una squadra che si sta rinforzando sul mercato con gli arrivi di Quagliata e del rumeno Ilie dal Nizza. Anche il tecnico Filippo Inzaghi può contare sulla novità Meister e attende l’arrivo di Candela e di una mezzala dalla Repubblica Ceca. Per i toscani, la sfida rappresenta un banco di prova importante per mantenere il passo del Sassuolo.

Spezia-Carrara: derby senza tifosi

Il Spezia, terzo in classifica, è chiamato a un derby sentitissimo contro la Carrarese in un campo tradizionalmente difficile. Tuttavia, i liguri dovranno fare i conti con numerose assenze e l’assenza del proprio pubblico, a causa del divieto imposto per motivi di ordine pubblico. La Cremonese, intanto, osserva con interesse la gara, pronta ad approfittare di un eventuale passo falso dello Spezia.

Palermo-Juve Stabia: confermare i progressi

Il Palermo, reduce da una convincente vittoria, ospita al “Barbera” la Juve Stabia, una delle rivelazioni del campionato. La squadra di Dionisi cerca continuità per rilanciarsi in classifica, ma dovrà fare attenzione a un avversario ostico e ben organizzato. Una vittoria oggi potrebbe rappresentare un importante passo avanti per i siciliani.

Sampdoria: il momento della verità

In coda alla classifica, il clima in casa Sampdoria è sempre più pesante. I sogni di gloria sono ormai soppiantati dalla paura di una clamorosa retrocessione in Serie C. Come evidenziato da Binda, la squadra appare piatta e rassegnata, con un ambiente demoralizzato che non aiuta a risollevare la situazione. Questo è il momento in cui il cuore blucerchiato deve battere più forte che mai, perché senza una scossa immediata, la situazione potrebbe diventare irrimediabile.