Serie B, continua la 22a giornata. Il programma e la classifica aggiornata

La 22ª giornata di Serie B si conclude con un programma ricco di sfide decisive per la classifica. Tutte le partite odierne sono in programma alle ore 15:00 e promettono emozioni, sia nella lotta per la promozione che in quella per evitare la retrocessione.

Catanzaro-Pisa

Al “Ceravolo”, il Catanzaro ospita il Pisa in una sfida che vede opposte due squadre con obiettivi molto diversi. I padroni di casa, attualmente a metà classifica con 27 punti, cercano una vittoria per avvicinarsi alla zona playoff, mentre il Pisa, secondo in classifica con 46 punti, vuole consolidare la propria posizione e continuare a inseguire il Sassuolo capolista.

Palermo-Juve Stabia

Allo stadio “Renzo Barbera”, il Palermo sfida la Juve Stabia in un match cruciale per entrambe le squadre. I rosanero, appaiati a 27 punti come il Catanzaro, vogliono rompere il tabù delle due vittorie consecutive e avvicinarsi alla zona playoff. La Juve Stabia, invece, quinta con 30 punti, punta a blindare la propria posizione in classifica. La sfida è anche un banco di prova importante per Dionisi, alla guida del Palermo.

Sassuolo-Südtirol

La capolista Sassuolo, reduce da una serie di risultati positivi, ospita il Südtirol, terzultimo con 20 punti. Per i neroverdi, una vittoria significherebbe allungare ulteriormente sulle inseguitrici, mentre il Südtirol è obbligato a fare punti per cercare di abbandonare la zona retrocessione.

Carrarese-Spezia (17:15)

Nel posticipo delle 17:15, la Carrarese affronta lo Spezia in una sfida interessante per la zona playoff. Lo Spezia, terzo con 39 punti, punta a consolidare la propria posizione, mentre la Carrarese, decima con 27 punti, cerca una vittoria per rimanere agganciata al treno delle prime otto.

Sassuolo – 49

Pisa – 46

Spezia – 39

Cremonese – 36

Juve Stabia – 30

Bari – 29

Cesena – 28

Catanzaro – 27

Palermo – 27

Carrarese – 27

Mantova – 27

Modena – 26

Reggiana – 26

Cittadella – 25

Sampdoria – 24

Salernitana – 22

Frosinone – 21

Südtirol – 20

Cosenza – 18