L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul rischio sciopero in Serie C. «Liste a 22? Così il campionato non partirà – ha detto il vicepresidente Calcagno – e dopo aver proclamato lo stato di agitazione siamo pronti a fare sciopero se la situazione non cambia».

Il format del torneo sarà quello dell’anno scorso, con tutte le gare di domenica (ore 15 e 17.30), tre anticipi al sabato (uno per girone) e un posticipo per la Rai al lunedì (tutti alle 20.45). Solo due le soste, entrambe a cavallo delle vacanze natalizie (27 dicembre e 3 gennaio). Nove i turni infrasettimanali (ore 18.30 e 20.45): 7 e 21 ottobre, 11 novembre, 23 dicembre, 3 e 17 febbraio, 3 e 17 marzo e 14 aprile. Si chiude il 25 aprile.