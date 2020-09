L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Totò Di Gaudio, attaccante palermitano attualmente di proprietà del Verona: «Serie B? Non è mai facile vincere, soprattutto in piazze importanti. Io ce l’ho fatta in club che erano partiti con quell’obiettivo e l’hanno raggiunto. Anche a Carpi, dove c’erano giocatori oggi in A come Gagliolo, Letizia o Lasagna, e con un direttore come Giuntoli. Io senza squadra? Qualche sondaggio c’è stato, ma se non sono cose concrete non ci penso. Lavoro qui da una settimana e aspetto. Poter tornare in B a vincere mi affascina, anche perché sarà un campionato bellissimo».

Magari tra un anno ci potrà provare anche con la squadra della sua città… «Eh il Palermo… Anche loro hanno un girone tosto. Non escludo nulla, resto tifoso, lì c’è la mia famiglia, poi chissà».