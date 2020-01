L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Marina di Ragusa. Al posto di Ricciardo, agirà il suo alter ego Sforzini. L’ex Avellino non è ancora al top e sta cercando di recuperare la condizione migliore dopo l’infortunio al perone. Contro il Roccella ha fatto fatica, rendendosi pericoloso solo nel finale di partita. Per tutta la settimana, Pergolizzi ha accarezzato il “falso nueve” con Ficarrotta, ma alla fine ha deciso di affidarsi all’esperienza di Sforzini.