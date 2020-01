L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida tra Marina di Ragusa e Palermo. Pergolizzi potrebbe sfoggiare delle novità nel match di oggi. Tra i reparti solo la difesa sarà la stessa (a tre). Peretti confermato accanto a Lancini e Crivello. In mediana, Mauri è fortemente candidato a sostituire Martin in cabina di regia. Il francese non è in condizioni ottimali. Al fianco di Mauri potrebbe agire Kraja, favorito su Ambro. Sugli esterni confermati Langella e Martinelli.