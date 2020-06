L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla dell’incidente di Zanardi. Il camionista – scrive il quotidiano – aveva ogni titolo per stare lì, perché la strada non era stata chiusa. La circolazione non era stata chiusa perché nessuno ne ha fatto richiesta. E nessuno ne ha fatto richiesta perché non essendo una gara non c’era bisogno di permessi. «Me lo sono ritrovato quasi di fronte in una curva, ho sterzato, e così mi ha preso di fianco, altrimenti l’urto sarebbe stato frontale» – ha dichiarato il conducente del mezzo pesante. Gli organizzatori sono fiduciosi di aver chiarito che non si trattava di una gara ma di una pedalata, e per questo non è stata avanzata richiesta di fermare il traffico.