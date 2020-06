L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, parla della questione Zanardi, che lotta per la vita. «Ho detto alla signora Zanardi che curo suo marito perché vale la pena di curarlo». Il professor Giuseppe Oliveri, l’uomo che nella tarda serata di venerdì ha operato per tre ore il campione, ha invitato tutti a non mollare. Alex – scrive il quotidiano – è ancora in terapia intensiva e tutti i professori che sfilano davanti alle telecamere continuano a ripetere che il quadro neurologico era e resta grave.