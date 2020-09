L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Dos Santos Claiton «Ho avuto l’onore di indossare la fascia a Crotone, Bari, Cremona. Il lavoro paga sempre. Parlo poco, ma in campo sono tutt’altra persona. Sempre propositivo verso i compagni. Ho affrontato il Catania da avversario, conosco la grandezza del club, la storia, la bellezza della città. Quando mi è arrivata la telefonata erano le 8 di sera. Alle 23,30 avevo già

preso il biglietto aereo e il giorno dopo ero già al centro sportivo di Torre del Grifo. Sono pronto a giocare in qualsiasi zona, purché sia utile agli schemi del Catania. Nessun problema. Con Reginaldo sono cresciuto nelle giovanili brasiliane. Siamo arrivati in Italia insieme, ma non abbiamo mai avuto l’opportunità di indossare la maglia dello stesso club. Catania, dopo vent’anni di tentativi, ci ha riuniti».