L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Leonardo Candellone, attaccante del Bari: «È una sfida importante, in una piazza esigente. L’obiettivo è un campionato di vertice. Ma per vincere dobbiamo remare tutti insieme, nella stessa direzione. E lottare su ogni pallone, come vuole Auteri. Antenucci? È proprio forte, noi giovani possiamo soltanto apprendere, rubargli qualche trucco del mestiere.Il mio punto di forza? Andare oltre la fatica. In quanto al ruolo, mi piace

agire dovunque in prima linea, anche se sul centrodestra accuso qualche difficoltà in più». L’idolo è Ronaldo «Il talento è decisivo – spiega il nuovo attaccante biancorosso -, ma lo sono anche la cura e la costruzione dell’atleta. La determinazione e la fame aiutano a realizzare i propri sogni».