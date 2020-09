L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Trapani

«Non voglio prendere in giro nessuno e rassicurare quanti temono per le sorti del club. Il Trapani non fallirà. Non ho la bacchetta magica ma pian piano sistemeremo le cose.

L’importante è che mi si faccia lavorare» così Gianluca Pellino prima di salire sull’aereo che ieri sera lo ha portato in Sicilia «Incontrerò tifosi e istituzioni locali. Una delle prime cose che farò però è l’incontro col personale – dice Pellino – Cercherò di risolvere anche questa questione».