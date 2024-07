Gazzetta dello Sport: “Cremonese su Brunori. Gardini ribadisce il “no”. Le ultime”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato in B e sul Palermo che rifiuta l’offerta della Cremonese.

Sarebbe potuta essere la trattativa dell’estate, se non fosse stata solo una battuta durante la presentazione del calendario, mercoledì scorso a La Spezia, tra due stimati dirigenti come Paolo Armenia e Giovanni Gardini. Il direttore generale della Cremonese ha chiesto al collega del Palermo quali fossero le intenzioni con Brunori, e la risposta è stata la solita: la proprietà ha ribadito l’incedibilità del capitano, salvo una congrua offerta dalla Serie A. Non certo da una diretta concorrente per la promozione. Suggestioni estive, chiacchiere che si gonfiano sui social, ma che non hanno sostanza.

Valzer degli Attaccanti

Tuttavia, Brunori o no, gli attaccanti servono. In primis alla Cremonese e al Palermo: la prima è rimasta spiazzata dalla scelta di Coda di non tornare e andare alla Sampdoria, e ora riflette sapendo di avere comunque in rosa un certo Okereke. Il Palermo, dopo aver perso Mancuso (tornato al Monza e poi girato al Mantova), ha ceduto anche Soleri, ufficializzato ieri dallo Spezia insieme ad Aurelio, in cambio di Nikolaou.

La Variabile Sampdoria

Ovviamente gli attaccanti servono a tutti. Il Bari, come la Cremonese, ha chiesto De Luca alla Sampdoria, ma la valutazione di 1,8 milioni è ritenuta alta. L’alternativa sarebbe stata Gabrielloni, se il Como non avesse deciso di tenerlo almeno fino a gennaio. A proposito del Bari, l’arrivo di Chajia si è fermato per problemi nelle visite mediche, mentre sull’asse con il Como è in ballo anche Bellemo. La Sampdoria vuole cedere De Luca perché ha preso Coda e deve fare acrobazie finanziarie per il suo mercato. La prospettiva di vendere Leoni per 6 milioni ha dato coraggio al club per puntare su Tutino, valutato allo stesso modo ma con un’offerta dalla Serie A (Venezia).

Le Altre Squadre

Oltre allo Spezia, anche il Modena ha risolto il problema attaccante con Pedro Mendes, che è in ritiro e verrà ufficializzato oggi: arriva dall’Ascoli e firma un contratto di tre anni. Il Frosinone aspetta il via libera del Napoli per Ambrosino, reduce da un’esperienza a Catanzaro, dove ora sono arrivati Compagnon dalla Juventus (stagione scorsa alla Feralpisalò), Bonini (Entella) e forse Koutsoupias (Benevento, ex Bari). Biasci del Catanzaro ha ricevuto un’offerta interessante dal Cesena, mettendo in dubbio la coppia con Iemmello che ha segnato 71 gol tra Serie B e C nelle ultime due stagioni. La Reggiana è in pole per Pecorino, rientrato a Torino dopo una buona stagione al Südtirol, e ha già preso Marras dal Cosenza.

Situazione Pisa

Il Pisa non sembra voler risolvere il problema dell’attaccante a breve, ma non ha perso le speranze di arrivare a Lapadula. Il Cagliari potrebbe liberarlo solo dopo Ferragosto, e nel frattempo Inzaghi potrebbe accogliere un elemento in arrivo dal Nord Europa. Inoltre, è ufficiale l’arrivo del centrocampista sloveno Jevsenak dal Benfica. L’arrivo di Lapadula potrebbe portare alla cessione di Bonfanti, richiesto in Serie B.