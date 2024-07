Gds: “Palermo, no alla Cremonese per Brunori”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sul no alla Cremonese per capitan Brunori.

Una forma sempre più definita: in attesa dell’annuncio di Henry, già a Livigno con i compagni da sabato sera, il Palermo ha ufficializzato le cessioni allo Spezia di Soleri e Aurelio, rispettivamente a titolo definitivo e in prestito con opzione. Queste operazioni completano l’affare Nikolaou, il cui arrivo è stato annunciato dai rosanero domenica, con un esborso aggiuntivo di 500 mila euro ai liguri.

Valzer delle Punte

L’arrivo della punta francese e la partenza del re dei subentrati aprono ufficialmente il valzer delle punte in casa Palermo. La trattativa più importante riguarda Brunori, che potrebbe prolungarsi per settimane e dipenderà dalla volontà del bomber. La Cremonese ha avanzato un’offerta di 5 milioni di euro, ma il Palermo ha rifiutato, considerandola troppo bassa e non intenzionata a cedere il numero 9 a una diretta concorrente. Tuttavia, il silenzio di Brunori alimenta l’incertezza sul suo futuro a Palermo. Una eventuale richiesta di cessione anche in Serie B cambierebbe le prospettive. La Cremonese osserva interessata, ma nel frattempo ha allacciato i contatti con il Venezia per Gytkjaer.

Situazione Centrocampo

Il direttore sportivo si concentrerà poi sulla regia, dove le incertezze sulla permanenza di Gomes e Stulac non sono ancora state risolte. Gomes non disdegnerebbe un’avventura in massima serie, ma non ha ricevuto offerte concrete. Stulac ha suscitato l’interesse di Sampdoria e Reggiana, ma gode della fiducia di Dionisi e potrebbe rimanere al Palermo.

Obiettivi di Mercato

Due i nomi nel mirino per gli acquisti: Mazzitelli del Frosinone e Legowski della Salernitana. Per Mazzitelli sarà necessario un investimento significativo, con il Frosinone che chiede 5 milioni di euro. Come per Brunori, anche in questo caso la priorità è non cedere a una diretta concorrente e sarà decisiva la volontà del giocatore. Per Legowski, molto dipenderà dalle strategie di mercato della Salernitana: una sua cessione potrebbe fruttare tra 2 e 3 milioni di euro, ma il nuovo tecnico Martusciello vuole valutarlo in ritiro per farne eventualmente un punto fermo del nuovo corso.

Chi dovrebbe lasciare la Salernitana è Ikwuemesi. L’attaccante è nel mirino del Palermo, che però al momento non lo considera una priorità. Tuttavia, non è da escludere che il dialogo si intensifichi nelle prossime settimane o che De Sanctis, come con Henry, opti per un’accelerazione improvvisa.