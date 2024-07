Gds: “Palermo in ritiro: Segre ai box, Stulac si ferma”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul ritiro del Palermo e in particolar modo su Segre e Stulac che si fermano.

Il Palermo è tornato ad allenarsi ieri sul campo dell’Aquagranda di Livigno con una doppia seduta. Ceccaroni e Desplanches hanno continuato il loro lavoro personalizzato, facendo diversi giri di campo per recuperare dai rispettivi infortuni, mentre Segre e Stulac non si sono allenati con il resto della squadra. Il numero 8 è fermo a causa di una botta al ginocchio destro rimediata nella prima amichevole contro la Rappresentativa LND Sondrio, mentre lo sloveno si è fermato ieri mattina per un problema alla coscia destra. Ritmi alti per la squadra di Dionisi, che in serata ha ricevuto la visita del presidente Mirri.

Programma delle Amichevoli Estive

Il programma delle amichevoli estive del Palermo si arricchisce ulteriormente. Venerdì 26 luglio, durante la seconda parte del ritiro a Manchester, il Palermo affronterà il Leicester di Steve Cooper a Chesterfield, squadra neopromossa in Premier League. Il match è in programma alle 19 (ora locale). Questa gara contro le “Foxes” sarà la prima di due amichevoli inglesi per il Palermo. Sabato 3 agosto, la squadra di Dionisi giocherà contro l’Oxford United, squadra di Championship, la seconda divisione inglese.

Gli altri impegni dei rosanero includono una partita mercoledì 17 luglio contro la formazione svizzera di terza divisione del Rapperswil (alle 15, a Livigno) e sabato 20 luglio contro il Monza (a Temù alle 16.30, con diretta su Sportitalia). Il Palermo sta iniziando a scaldare i motori, aumentando il livello degli avversari.