Gazzetta dello Sport: “Corini va all’attacco: «Contro la Feralpisalò una sfida importante, tre punti per svoltare»

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle parole di Corini in vista del match contro la Feralpisalò.

Per il punto di svolta il momento è ora. La gara di domani pomeriggio con la Feralpisalò è la prima tappa di un mini ciclo in cui il Palermo deve mostrare tutto il suo potenziale, perché dopo arriveranno i due big match con Como e Cremonese. Indicare marzo come il mese decisivo potrebbe essere riduttivo, perché febbraio rappresenta già un primo crocevia in ottica secondo posto.

«In realtà dico sempre che dipende da come ci arrivi a marzo, conta una partita alla volta – spiega Corini -. La partita contro la Feralpisalò ha un’importanza fondamentale perché può definire un percorso e un’identità. Ci sentiamo in un momento simile a quello in cui siamo andati a Cittadella. Purtroppo lì non siamo riusciti a fare risultato e abbiamo dovuto ricominciare da capo. La Feralpisalò è un avversario di livello, ha fatto 14 punti nelle ultime 7 partite, in casa ha battuto la Cremonese e pareggiato con il Venezia, affrontiamo una squadra in piena salute. La rimonta con la Reggiana certifica il valore dell’avversario e l’ottimo lavoro che sta facendo Zaffaroni». Per quanto la Feralpisalò abbia dimostrato organizzazione e tenacia, non vincere suonerebbe come un altro passo falso nella strada verso quella continuità che finora è mancata.