L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione in casa Brescia. Cellino cambia ancora, via Eugenio Corini, dentro Diego Lopez. Dopo la parentesi rappresentate da Fabio Grosso, adesso arriva un ex Palermo, l’uruguaiano Lopez. Il tecnico è atteso oggi in città e la lunghezza della firma lascia presagire un accordo anche in caso di retrocessione. Per le rondinelle subito il primo scoglio chiamato Udinese.