L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Bari. Auteri avrà a disposizione anche il giovane Candellone in avanti. Simeri resterà e darà la vita per trovare un posto in attacco. Sono arrivati Andreoni e Celiento, destinati a correre e spingere sulla destra, mentre l’altra parte del campo sarà coperta dall’esperto D’Orazio.