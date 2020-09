L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla parziale riapertura degli stadi: mille spettatori e solo in Serie A. Il ministro Spadafora ha comunicato l’orientamento attraverso un post su Facebook: «Ieri (venerdì, ndr) il Comitato Tecnico Scientifico, su mia forte insistenza e dopo aver valutato nei giorni scorsi non ancora applicabile il protocollo della Lega Serie A, ha finalmente aperto uno spiraglio consentendo agli eventi sportivi “singoli” di avere fino a 1.000 spettatori. Il mio obiettivo però è quello di consentire la partecipazione del pubblico per tutti gli sport e per tutte le categorie, arrivando a definire un protocollo unico che preveda una percentuale di spettatori in base alla capienza reale degli impianti».

Anche la Lega B ha manifestato risentimento: «Una decisione irrazionale. I club risulterebbero gravemente penalizzati dal punto di vista economico e della passione dei tifosi. L’auspicio è che ci possa essere al più presto da parte del Governo una decisione uniforme per la B e tutti i campionati professionistici con una ratio che preveda in piena sicurezza l’apertura a una percentuale di tifosi come avvenuti in vari sistemi europei».