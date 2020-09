L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla anche del mercato di serie C.

Due colpi in attacco per la C: Maniero, svincolato dal Pescara, ha firmato per tre anni con l’Avellino, che ha preso anche D’Angelo e Rizzo dal Livorno; invece Arma, dopo la promozione con il Vicenza, ha trovato l’intesa con la Virtus Verona. Altri affari di rilievo: il Modena vuole Citro (Frosinone), il Catanzaro invece è su Perez (Francavilla); Checchi (Imolese) va al Mantova, Lamanna (Juve) al Novara, Rosaia (Cesena) al Catania, Signorini (Catanzaro) al Gubbio, Latte Lath (Atalanta) alla Pro Patria e infine Stancampiano (Trapani) a Livorno. Dove dopo 21 anni Spinelli lascia la presidenza e resta col 10%. Rosettano Navarra è il nuovo presidente (21%) con un gruppo gestito da Banca Cerea che ha come soci i piemontesi Silvio Aimo, Angelo Corniglia e Umberto Casella, più il romano Mauro Ferretti (ex Arezzo).